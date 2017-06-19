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Несколько электричек отменены на Казанском направлении МЖД по техническим причинам

Москва
19 июня, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В связи с отменой электричек на платформах в направлении столицы наблюдается скопление пассажиров

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Некоторые электрички Казанского направления Московской железной дороги отменены по техническим причинам.

"По техническим причинам отменен электропоезд от станции Платформа 47 км до Москвы в 10:07 мск, электропоезд-экспресс "Спутник" в 10:07 мск по техническим причинам проследует в 11:07 мск", - говорится в объявлении, звучащем на платформах.

Как передает корреспондент ТАСС, на платформах в направлении Москвы наблюдается скопление пассажиров.

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