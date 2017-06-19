Несколько электричек отменены на Казанском направлении МЖД по техническим причинам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Некоторые электрички Казанского направления Московской железной дороги отменены по техническим причинам.

"По техническим причинам отменен электропоезд от станции Платформа 47 км до Москвы в 10:07 мск, электропоезд-экспресс "Спутник" в 10:07 мск по техническим причинам проследует в 11:07 мск", - говорится в объявлении, звучащем на платформах.

Как передает корреспондент ТАСС, на платформах в направлении Москвы наблюдается скопление пассажиров.