МЖД опроверг отмену нескольких электричек на Казанском направлении желдороги

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Незначительные увеличения времени в пути следования электричек отмечались на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в понедельник утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Были незначительные увеличения времени в пути у некоторых электричек по техническим причинам", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в объявлении на платформах звучало, что "по техническим причинам отменен электропоезд от станции Платформа 47 км до Москвы в 10:07 мск, электропоезд-экспресс "Спутник" в 10:07 мск по техническим причинам проследует в 11:07 мск". Как передавал корреспондент ТАСС, на платформах в направлении Москвы наблюдалось скопление пассажиров.