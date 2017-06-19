МЖД опроверг отмену нескольких электричек на Казанском направлении желдороги

Футболист сборной России Миранчук назвал видеоповторы данностью, которую нужно принятьСпорт 19 июня, 12:59
Гилерме: сборной России по футболу важно будет хотя бы сыграть вничью с португальцамиСпорт 19 июня, 12:47
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом РогеМеждународная панорама 19 июня, 12:41
Перевозки пассажиров в сообщении РФ со странами дальнего зарубежья выросли на 20%Транспорт 19 июня, 12:41
Директор Атлетической комиссии Невады: рефери боя Ковалев - Уорд действовал по правиламСпорт 19 июня, 12:29
Эксперт: ученые считают Арктику "белым пятном" на археологической карте мираНаука 19 июня, 12:25
"Нацимбио" поставила вакцину от клещевого энцефалита армии Восточного военного округаНовости партнеров 19 июня, 12:25
Global Ports в январе-мае лидирует среди холдингов РФ по контейнерооборотуТранспорт 19 июня, 12:19
Экскурсии по московскому метро и МЦК организованы для иностранных болельщиковСпорт 19 июня, 12:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Незначительные увеличения времени в пути следования электричек отмечались на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в понедельник утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.
"Были незначительные увеличения времени в пути у некоторых электричек по техническим причинам", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее в объявлении на платформах звучало, что "по техническим причинам отменен электропоезд от станции Платформа 47 км до Москвы в 10:07 мск, электропоезд-экспресс "Спутник" в 10:07 мск по техническим причинам проследует в 11:07 мск". Как передавал корреспондент ТАСС, на платформах в направлении Москвы наблюдалось скопление пассажиров.