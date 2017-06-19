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МЖД опроверг отмену нескольких электричек на Казанском направлении желдороги

Москва
19 июня, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В пресс-службе МЖД сообщили о незначительных увеличения времени в пути у некоторых электричек по техническим причинам

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Незначительные увеличения времени в пути следования электричек отмечались на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в понедельник утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Были незначительные увеличения времени в пути у некоторых электричек по техническим причинам", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в объявлении на платформах звучало, что "по техническим причинам отменен электропоезд от станции Платформа 47 км до Москвы в 10:07 мск, электропоезд-экспресс "Спутник" в 10:07 мск по техническим причинам проследует в 11:07 мск". Как передавал корреспондент ТАСС, на платформах в направлении Москвы наблюдалось скопление пассажиров.

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