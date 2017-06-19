В Москве задержаны участники группировки, занимавшейся подделкой документов для мигрантов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве участников организованной преступной группы, подделывавшей миграционные документы. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего задержаны 22 человека.

"Сотрудники полиции задержали 22 участника группы, ими оказались жители Московского региона и приезжие. Установлено, что фигуранты действовали через специально созданный интернет-ресурс. Чтобы придать своей деятельности видимость законности, они представлялись сотрудниками миграционного центра, изготавливали поддельные бланки свидетельства о регистрации по месту пребывания лица, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства. Затем посредством курьерской доставки фальшивые документы передавались заказчикам", - сказала она.

По словам представителя МВД, в ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли электронные носители, печати, штампы, незаполненные бланки и черновые записи. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, всем участникам группировки предъявлено обвинение.

"В отношении четырех злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - подписка о невыезде", - заключила Волк.