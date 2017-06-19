Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве задержаны участники группировки, занимавшейся подделкой документов для мигрантов

Москва
19 июня, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Всего задержаны 22 участника группы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве участников организованной преступной группы, подделывавшей миграционные документы. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего задержаны 22 человека.

"Сотрудники полиции задержали 22 участника группы, ими оказались жители Московского региона и приезжие. Установлено, что фигуранты действовали через специально созданный интернет-ресурс. Чтобы придать своей деятельности видимость законности, они представлялись сотрудниками миграционного центра, изготавливали поддельные бланки свидетельства о регистрации по месту пребывания лица, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства. Затем посредством курьерской доставки фальшивые документы передавались заказчикам", - сказала она.

По словам представителя МВД, в ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли электронные носители, печати, штампы, незаполненные бланки и черновые записи. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, всем участникам группировки предъявлено обвинение.

"В отношении четырех злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - подписка о невыезде", - заключила Волк.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект Рады о реинтеграции Донбасса предусматривает наделение его особым статусом
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
4
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
5
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
6
Новый возможный теракт в Лондоне - машина въехала в толпу мусульман
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама