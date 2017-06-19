Иномарка и "КамАз" столкнулись на Калужском шоссе в Москве

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, один пострадал при столкновении легковой машины и "КамАза" на Калужском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.
"На 41-м км Калужского шоссе произошло столкновение "КамАза" и автомобиля Subaru. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал, оба находились в иномарке", - сказал собеседник агентства.