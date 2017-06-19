Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэр Москвы пообещал доплату врачам в размере 25 тыс. рублей за патронаж лежачих больных

Москва
19 июня, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Мэр отметил, что в связи с увеличением числа пожилых людец растет потребность в патронажной службе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Врачей московских поликлиник будут материально поощрять за лечебно-профилактическую помощь (патронажную службу - прим. ТАСС) на дому, оказываемую пожилым людям и лежачим больным. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

"Доплата врачам за патронаж лежачих больных составит 25 тыс. рублей в месяц", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что продолжительность жизни москвичей растет и количество пожилых людей также увеличивается, конечно, появляется потребность в патронажной службе помимо уже существующих социальных служб и поликлиник. Эксперимент с патронажной служебной показал себя неплохо, но необходимо стимулировать медицинских сотрудников.

Руководитель столичного департамента Алексей Хрипун добавил, что пилотный проект патронажной службы, запущенной в нескольких столичных поликлиниках, зарекомендовал себя хорошо. "В пилотных поликлиниках вдвое сократилось количество вызовов на дом, а количество выездов бригад скорой помощи к больным сократилось на 20%", - сказал он.

Хрипун предложил сделать проект полноценным и выделить по 100 врачей и 240 медсестер: "За высшим врачебным персоналом будут закреплены по 350-400 пациентов, а за сестрами по 150-200 пациентов". "Это будут мобильные бригады, которые также будут обучать родственников простейшим медицинских процедурам. Предлагаю также медсестрам доплачивать к зарплате 15 тыс. рублей", - сказал Хрипун.

Ранее столичные власти приняли решение о выделении стимулирующих грантов врачам, удостоенным статуса "Московский врач", в размере 15 тыс. рублей ежемесячно. Кроме того, врачи общей практики городских поликлиник получают доплату в размере 20 тыс. рублей каждый месяц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
В Москве два электропоезда столкнулись на Курском вокзале
3
Представитель ЛНР: законопроект о реинтеграции Донбасса сделает Порошенко диктатором
4
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессией
5
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
6
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
7
В Видном горит строительный рынок
Темы дня
Загрузка...
Реклама