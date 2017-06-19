Мэр Москвы пообещал доплату врачам в размере 25 тыс. рублей за патронаж лежачих больных

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Врачей московских поликлиник будут материально поощрять за лечебно-профилактическую помощь (патронажную службу - прим. ТАСС) на дому, оказываемую пожилым людям и лежачим больным. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

"Доплата врачам за патронаж лежачих больных составит 25 тыс. рублей в месяц", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что продолжительность жизни москвичей растет и количество пожилых людей также увеличивается, конечно, появляется потребность в патронажной службе помимо уже существующих социальных служб и поликлиник. Эксперимент с патронажной служебной показал себя неплохо, но необходимо стимулировать медицинских сотрудников.

Руководитель столичного департамента Алексей Хрипун добавил, что пилотный проект патронажной службы, запущенной в нескольких столичных поликлиниках, зарекомендовал себя хорошо. "В пилотных поликлиниках вдвое сократилось количество вызовов на дом, а количество выездов бригад скорой помощи к больным сократилось на 20%", - сказал он.

Хрипун предложил сделать проект полноценным и выделить по 100 врачей и 240 медсестер: "За высшим врачебным персоналом будут закреплены по 350-400 пациентов, а за сестрами по 150-200 пациентов". "Это будут мобильные бригады, которые также будут обучать родственников простейшим медицинских процедурам. Предлагаю также медсестрам доплачивать к зарплате 15 тыс. рублей", - сказал Хрипун.

Ранее столичные власти приняли решение о выделении стимулирующих грантов врачам, удостоенным статуса "Московский врач", в размере 15 тыс. рублей ежемесячно. Кроме того, врачи общей практики городских поликлиник получают доплату в размере 20 тыс. рублей каждый месяц.