Задымление на желтой ветке московского метро рассеялось

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Задымление на участке Калининской линии метро рассеялось, поезда следуют в штатном режиме. Об этом сообщила в понедельник столичная подземка в своем аккаунте в Telegram.

"Калининская линия. После изменения режима вентиляции задымление рассеялось", - говорится в сообщении.

Ранее между станциями "Шоссе Энтузиастов" и "Площадь Ильича" кратковременно "наблюдалось незначительное задымление, затянутое с улицы", на движении поездов это не отразилось. "Поезда по всей Калининской линии следуют в соответствии с графиком", - отмечается в сообщении.