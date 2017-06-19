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Платформу станции метро "Кунцевская" при следовании из центра закроют на три месяца

Москва
19 июня, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Для проезда до станции "Кунцевская" при следовании из центра пассажиры смогут воспользоваться Филевской линией

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Платформа станции московского метро "Кунцевская" при следовании из центра закроется на реконструкцию 1 июля на три месяца. Это связано с необходимостью проведения строительных работ по обновлению пассажирской инфраструктуры Филевской линии, сообщается на Едином транспортном портале.

"В связи с проведением работ по реконструкции Филевской линии с 1 июля по 1 октября будет закрыта на реконструкцию платформа станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии при следовании из центра", - говорится в сообщении.

Для проезда до станции "Кунцевская" при следовании из центра пассажиры смогут воспользоваться Филевской линией. Пассажирам Арбатско-Покровской линии, следующим из центра, для выхода на станции "Кунцевская" необходимо будет проехать до "Молодежной", а затем совершить пересадку в поезд, следующий в обратном направлении.

Пассажиров, следующих в центр, изменения режима работы станции "Кунцевская" не затронут.

Филевская линия Московского метрополитена - ветка наземного расположения. В ходе ремонта на станциях "Кунцевская", "Студенческая", "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили" и "Кутузовская" будут проведены работы по укреплению грунтов и усилению фундаментов платформ, замене или восстановлению плит перекрытия платформ, кровельных навесов, замене металлических витражей станций.

При необходимости также проведут ряд других работ, необходимых для безопасной эксплуатации Филевской линии.

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