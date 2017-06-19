Платформу станции метро "Кунцевская" при следовании из центра закроют на три месяца

Кондратьев: первый матч Кубка конфедераций в Сочи прошел на высоком организационном уровнеСпорт 19 июня, 20:33
Тренер австралийцев разочарован поражением в матче Кубка конфедераций с немцамиСпорт 19 июня, 20:24
Инфантино назвал прекрасной организацию Кубка конфедераций в РоссииСпорт 19 июня, 20:06
Sky: теракт у лондонской мечети совершил 47-летний Даррен ОсборнМеждународная панорама 19 июня, 19:58
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 19:54
ЕС и Лондон согласовали даты, организацию и приоритеты переговоров по BrexitМеждународная панорама 19 июня, 19:54
Все старые турникеты московского метро планируют заменить на новые до конца годаМосква 19 июня, 19:47
Экономические отношения России и Бразилии. ДосьеБиографии и справки 19 июня, 19:43
Глава Сочи пригласил коллег из городов-побратимов на ЧМ-2018Спорт 19 июня, 19:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Платформа станции московского метро "Кунцевская" при следовании из центра закроется на реконструкцию 1 июля на три месяца. Это связано с необходимостью проведения строительных работ по обновлению пассажирской инфраструктуры Филевской линии, сообщается на Едином транспортном портале.
"В связи с проведением работ по реконструкции Филевской линии с 1 июля по 1 октября будет закрыта на реконструкцию платформа станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии при следовании из центра", - говорится в сообщении.
Для проезда до станции "Кунцевская" при следовании из центра пассажиры смогут воспользоваться Филевской линией. Пассажирам Арбатско-Покровской линии, следующим из центра, для выхода на станции "Кунцевская" необходимо будет проехать до "Молодежной", а затем совершить пересадку в поезд, следующий в обратном направлении.
Пассажиров, следующих в центр, изменения режима работы станции "Кунцевская" не затронут.
Филевская линия Московского метрополитена - ветка наземного расположения. В ходе ремонта на станциях "Кунцевская", "Студенческая", "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили" и "Кутузовская" будут проведены работы по укреплению грунтов и усилению фундаментов платформ, замене или восстановлению плит перекрытия платформ, кровельных навесов, замене металлических витражей станций.
При необходимости также проведут ряд других работ, необходимых для безопасной эксплуатации Филевской линии.