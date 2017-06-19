Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все старые турникеты московского метро планируют заменить на новые до конца года

Москва
19 июня, 19:47 UTC+3

На данный момент в метро уже установлено около 1,5 тыс. новых турникетов с пластиковыми створками

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Руководство Московского метрополитена планирует к концу года заменить все турникеты старого образца на станциях, сообщается в понедельник на сайте транспортного комплекса столицы.

"В целях повышения уровня качества обслуживания пассажиров всего в Московском метрополитене планируется оборудовать 2068 турникетами 114 станций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в метро уже установлено около 1,5 тыс. новых автоматических контрольных пунктов с пластиковыми створками.

По данным сайта транспортного комплекса Москвы, турникеты нового типа имеют ряд преимуществ. Пластиковые створки открываются плавно и бесшумно, исключена возможность получения пассажирами травмы.

Для граждан с детскими колясками или громоздким багажом один из турникетов линии имеет увеличенную ширину прохода. Новые турникеты также позволяют устанавливать терминалы для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов.

Ранее сообщалось, что более тысячи современных турникетов со стеклянными створками установят до конца лета на 50 станциях метро Москвы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
3
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
Пентагон: США не хотят конфликтов в Сирии, но будут защищать себя и партнеров при угрозе
6
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
7
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
Темы дня
Загрузка...
Реклама