Все старые турникеты московского метро планируют заменить на новые до конца года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Руководство Московского метрополитена планирует к концу года заменить все турникеты старого образца на станциях, сообщается в понедельник на сайте транспортного комплекса столицы.

"В целях повышения уровня качества обслуживания пассажиров всего в Московском метрополитене планируется оборудовать 2068 турникетами 114 станций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в метро уже установлено около 1,5 тыс. новых автоматических контрольных пунктов с пластиковыми створками.

По данным сайта транспортного комплекса Москвы, турникеты нового типа имеют ряд преимуществ. Пластиковые створки открываются плавно и бесшумно, исключена возможность получения пассажирами травмы.

Для граждан с детскими колясками или громоздким багажом один из турникетов линии имеет увеличенную ширину прохода. Новые турникеты также позволяют устанавливать терминалы для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов.

Ранее сообщалось, что более тысячи современных турникетов со стеклянными створками установят до конца лета на 50 станциях метро Москвы.