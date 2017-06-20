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Власти Москвы присвоили названия девяти безымянным проездам

Москва
20 июня, 1:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Документ опубликован на официальном портале мэрии

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении наименований девяти безымянным проездам столицы. Документ опубликован в понедельник на официальном портале мэрии.

Проезду, расположенному в районе Нагатинский Затон Южного административного округа между Коломенской улицей и улицей Речников, присвоено название Корабельная улица. Проектируемый проезд в районе Кунцево получит название в честь первого маршала России - улица Маршала Сергеева, а проезд в Хорошевском районе Северного административного округа будет назван в честь Героя Советского Союза - улица Генерала Ивашутина. Кроме того, в Хорошевском районе появятся улица Генерала Колесника и улица Веры Волошиной.

Улица Михаила Грешилова, названная в честь советского подводника, появится в столичном районе Ясенево Юго-Западного административного округа, а в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы - проезд Пахтусова, в память о мореплавателе и гидрографе Петре Пахтусове. Проектируемый проезд в районе Отрадное получит наименование Казеевский переулок. Улица Доктора Гааза, названная в честь немецкого врача-филантропа, работавшего в России в XIX веке и лечившего солдат, сражавшихся на полях Отечественной войны 1812 года, появится на месте безымянного проезда в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы.

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