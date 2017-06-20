Мавзолей Ленина будет закрыт 24 июня

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей 24 июня из-за выпуска специалистов МЧС России.
"24 июня 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с выпуском специалистов МЧС России", - сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).
Также в ФСО уточнили, что "в связи с выпускным воспитанников военных училищ 24 июня 2017 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводиться не будет". Торжественная церемония развода караулов проводится в Кремле по субботам в теплое время года.