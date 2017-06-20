В Музее Москвы покажут рояль Льва Толстого из Ясной поляны

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Музей Москвы совместно с пианистом Петром Айду и открытым им "Приютом роялей" представляют выставку, посвященную московской фортепианной жизни XIX - начала XX века. Об этом сообщает пресс-служба музея.
"На выставке будет представлено 30 роялей и 20 пианино, произведенных в Москве и других городах. В коллекции есть инструменты Льва Толстого из его имения в Ясной поляне и квартиры Андрея Белого", - сказал сотрудник пресс-службы музея Никита Огонян.
Отмечается, что одним из важных акцентов выставки будет "глубокая взаимосвязь дореволюционной музыкальной и бытовой культур". "Русские фортепианные фабрики после революции постигла печальная судьба, после национализации большинство из них прекратило свое существование. Только сейчас мы начинаем понимать, что с их исчезновением мы утратили высокоразвитое культурное явление, обладающее конструктивным, эстетическим своеобразием и высочайшим качеством производства", - говорится в сообщении пресс- службы музея.
Экспозиция выставки будет дополнена различными предметами быта, мебелью и изобразительными материалами из фондов Музея Москвы. Выставка будет работать с 21 июня по 13 августа.