Пять улиц на северо-востоке Москвы стали односторонними

Футбольные болельщики тратят в Казани в среднем 10-12 тыс. рублей в деньСпорт 20 июня, 13:06
Пучков: МЧС фиксирует снижение числа чрезвычайных ситуаций в Кабардино-БалкарииБезопасная жизнь 20 июня, 13:03
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по жалобе на запрет гей-пропаганды среди подростковПолитика 20 июня, 13:00
Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премиюСпорт 20 июня, 12:53
Миллионы километров для победы: как Адыгея стала форпостом российского велоспортаВ стране 20 июня, 12:51
Жан-Мари Ле Пен рекомендовал своей дочери покинуть пост лидера "Нацфронта"Международная панорама 20 июня, 12:44
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализмаПолитика 20 июня, 12:44
Новороссийск в январе-мае 2017 года возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 20 июня, 12:41
Минтранс: транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоевСпорт 20 июня, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Одностороннее движение организовано на пяти улицах в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
"Односторонними стали 1-й проезд Марьиной Рощи от 2-й улицы Марьиной Рощи до 4-й улицы Марьиной Рощи (организовано 16 дополнительных парковочных мест); 2-й проезд Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 2-й улицы Марьиной Рощи (организовано 36 парковочных мест)", - говорится в сообщении.
Также схема движения изменилась в 3-м проезде Марьиной Рощи от 2-й улицы Марьиной Рощи до 4-й улицы Марьиной Рощи (организовано 38 парковочных мест); 4-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 2-й улицы Марьиной Рощи (организовано 40 парковочных мест).
В 5-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 3-й улицы Марьиной Рощи одностороннее движение введено для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и обеспечения оптимального перераспределения транспортных потоков с учетом изменения движения на прилегающих участках улично-дорожной сети, отметили в ведомстве.
ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.