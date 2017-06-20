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Пять улиц на северо-востоке Москвы стали односторонними

Москва
20 июня, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

ЦОДД призывает водителей быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Одностороннее движение организовано на пяти улицах в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Односторонними стали 1-й проезд Марьиной Рощи от 2-й улицы Марьиной Рощи до 4-й улицы Марьиной Рощи (организовано 16 дополнительных парковочных мест); 2-й проезд Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 2-й улицы Марьиной Рощи (организовано 36 парковочных мест)", - говорится в сообщении.

Также схема движения изменилась в 3-м проезде Марьиной Рощи от 2-й улицы Марьиной Рощи до 4-й улицы Марьиной Рощи (организовано 38 парковочных мест); 4-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 2-й улицы Марьиной Рощи (организовано 40 парковочных мест).

В 5-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 3-й улицы Марьиной Рощи одностороннее движение введено для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и обеспечения оптимального перераспределения транспортных потоков с учетом изменения движения на прилегающих участках улично-дорожной сети, отметили в ведомстве.

ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.

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