Пять улиц на северо-востоке Москвы стали односторонними

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Одностороннее движение организовано на пяти улицах в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Односторонними стали 1-й проезд Марьиной Рощи от 2-й улицы Марьиной Рощи до 4-й улицы Марьиной Рощи (организовано 16 дополнительных парковочных мест); 2-й проезд Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 2-й улицы Марьиной Рощи (организовано 36 парковочных мест)", - говорится в сообщении.

Также схема движения изменилась в 3-м проезде Марьиной Рощи от 2-й улицы Марьиной Рощи до 4-й улицы Марьиной Рощи (организовано 38 парковочных мест); 4-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 2-й улицы Марьиной Рощи (организовано 40 парковочных мест).

В 5-м проезде Марьиной Рощи от 4-й улицы Марьиной Рощи до 3-й улицы Марьиной Рощи одностороннее движение введено для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и обеспечения оптимального перераспределения транспортных потоков с учетом изменения движения на прилегающих участках улично-дорожной сети, отметили в ведомстве.

ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.