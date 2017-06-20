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Венчурный фонд RBV Capital профинансирует проект резидента Сколково по лечению ВИЧ-больных

Москва
20 июня, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Проект позволит впервые в стране довести до клинической практики технологию геномного редактирования

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Компания "ЭйДжиСиТи" получит 44 млн рублей от венчурного фонда RBV Capital на предклинические исследования в рамках проекта трансплантации измененных клеток пациента для лечения ВИЧ- больных с повышенным риском развития опухолей, сообщила во вторник на форуме "Технопром" в Новосибирске гендиректор "ЭйДжиСиТи" Марина Попова. Компания "ЭйДжиСиТи" является резидентом кластера биологических и медицинских технологий фонда "Сколково" (Москва).

"Первый транш составит 44 млн рублей. До этого были доработки по НИИ, сейчас приступаем к преклинике - это набор исследований на клетках и у животных для того, чтобы убедиться, что это безопасно и эффективно", - сказала она.

Работа на этом этапе продлится 2,5-3 года. "Если будет все в порядке, при оптимистичном сценарии в 2020 году начнем первую фазу клинических исследований (на пациентах - прим. ТАСС) в нашей стране и применения редактированного генома", - добавила Попова.

Проект представляет собой новый подход в терапии ВИЧ- инфекции. Трансплантация измененных клеток крови может стать шансом на излечение ВИЧ-инфицированных пациентов с повышенным риском развития опухолей. Метод основан на генетической модификации клеток иммунной системы, которые становятся невосприимчивыми к вирусу иммунодефицита человека, и последующей трансплантации их пациенту. Реализация проекта позволит впервые в России довести до клинической практики технологию геномного редактирования для лечения наиболее социально значимых заболеваний.

RBV Capital - венчурный фонд под управлением УК "РусБио Венчурс", созданный в конце 2014 года для инвестирования в инновационные биомедицинские проекты.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

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