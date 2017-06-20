МЧС опровергло информацию о взрыве на территории Курчатовского института в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Распространенная рядом СМИ информация о взрыве, якобы произошедшем на территории радиоактивного хранилища около Курчатовского института в Москве, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Никаких ЧП не было. Информация не соответствует действительности", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее телеканал "360" распространил информацию о том, что на территории радиоактивного хранилища у Курчатовского института якобы произошел взрыв.