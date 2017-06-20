Число выявленных ВИЧ-инфицированных мигрантов в Москве выросло в 15 раз за пять лет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Количество выявленных ВИЧ-инфекций у мигрантов, прибывающих в Москву за трудовыми патентами, увеличилось в 15 раз за последние пять лет, число выявленных заболеваний туберкулезом выросло в шесть раз, сифилисом - в 40 раз за указанный период. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников в ходе выступления в Совете Федерации.

"За период с 2012 года в 40 раз мы стали чаще выявлять сифилис, увеличилось в 15 раз количество выявленных ВИЧ-инфицированных мигрантов, в шесть раз - абсолютное число мигрантов, больных туберкулезом", - сказал он.

По словам Печатникова, заболевания выявлены, в том числе, благодаря централизации деятельности медицинских лабораторий на базе Многофункционального миграционного центра города Москвы. "До создания центра, где мы сконцентрировали помимо всего медицинскую составляющую, мигранты проходили медицинское освидетельствование в самых разных организациях, которые имели некую лицензию. Подавляющее большинство этих организаций были частными", - пояснил он.

Миграционный центр Москвы заработал 12 января этого года, с апреля он перешел на круглосуточную выдачу патентов и работу без праздников и выходных. Это позволило избавиться от очередей. В августе центр перешел на новую систему работы, благодаря чему можно приезжать сюда не три, а два раза для подачи документов в одно окно и, при необходимости, для прохождения медосмотра и тестирования. Среднее время подачи заявления и прохождения всех процедур для получения патента составляет 2 часа.

С 1 января в России вступили в силу новые правила получения разрешения на работу иностранцев, прибывающих безвизовым порядком. Стоимость патента определяется региональными властями самостоятельно. В столице она составляет 4 тыс. руб. в месяц. Период действия патента - от 1 до 12 месяцев с возможностью продления еще на год.