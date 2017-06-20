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Организатор митинга против реновации пожаловалась в СК на избиение 12 июня

Москва
20 июня, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что сотрудники полиции понесут наказание, если подтвердятся факты их неправомерного обращения с участниками митинга

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Организатор митинга против реновации, политик и общественный деятель Юлия Галямина написала заявление в Следственный комитет РФ об избиении 12 июня на несанкционированном митинге на Тверской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Мария Куракина.

"Сегодня нами подано заявление в Следственный комитет в отношении пока неустановленных лиц, находившихся в форменном обмундировании сотрудников полиции (возможно - Росгвардии), избивших Юлию Галямину 12 июня 2017 года на Тверской", - заявила защитник.

Галямина проходит лечение в санатории, ранее они была в стационаре нейрохирургии Боткинской больницы, где ей диагностировали черепно-мозговую травму. Также у общественного деятеля повреждены три зуба и мышечные травмы, уточнила Куракина.

Во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил журналистам, что сотрудники МВД понесут наказание, если подтвердятся факты их неправомерного обращения с участниками митинга 12 июня.

"У нас нет оснований для того, чтобы каким-то образом выводить из зоны критики наших действующих сотрудников", - подчеркнул глава ведомства. "Там где они (факты о неправомерном поведении) подтверждаются, соответственно, сотрудники (МВД) привлекаются к ответственности", - подчеркнул он, добавив, что любые жалобы, поступившие в ведомство по неправомерным действиям сотрудников, рассматриваются в установленном порядке, и в случае неправомерных действий сотрудников они привлекаются к ответственности.

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка.

В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы.

В 2312 домах за проголосовали более 90 %, в 1160 домах за проголосовали от 80 % до 90 %, в 600 домах за высказались от двух третей до 80 %.

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