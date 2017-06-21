Памятники архитектуры вдоль МЦК украсят светодиодной подсветкой

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 50 исторических зданий и памятников архитектуры вдоль Московского центрального кольца (МЦК) украсят светодиодной подсветкой. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.

"Исторические здания находятся вблизи станций МЦК, в зоне видимости пассажиров. В вечернее и ночное время они будут подсвечиваться белым цветом холодного и теплого оттенков. То же цветовое решение планируется применить и при подсветке 16 железнодорожных мостов МЦК. Таким образом, Московское центральное кольцо получит единую световую концепцию", - приводятся на сайте слова Бирюкова.

Архитектурно-художественную подсветку получат объекты на 15 исторических станциях Московской окружной железной дороги. Это вокзалы станций, здания товарных контор, конторы смотрителей и начальников станций, дома путевых и локомотивных бригад, казармы, а также бытовые и технические сооружения, например стрелочные посты и здания водонапорной башни. Все они были построены в начале прошлого века.

Более 30 зданий, которые украсят подсветкой, имеют статус объектов культурного наследия. В прошлом году они были отреставрированы. "В числе таких объектов - вокзал станции Канатчиково (между станциями МЦК Крымская и Площадь Гагарина). Его фасад украшает рельефное изображение двух львиных голов на фигурных консолях. Здесь же, над входом, размещена историческая табличка с указанием высоты станции над уровнем моря - 66,3 сажени", - говорится в сообщении.

Архитектурно-художественную подсветку получат также исторические здания станции Пресня, в том числе хорошо сохранившееся здание вокзала. "В кабинете начальника станции до сих пор работает единственный сохранившийся экземпляр настенных часов знаменитой фирмы петербургского часовщика и купца XIX века Павла Буре", - отмечается на сайте.

Оттенками белого цвета в вечернее время будет подсвечиваться и двухэтажный вокзал станции Воробьевы Горы.