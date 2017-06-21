Лучшего водителя трамвая выберут в Москве 24 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Финал очередного ежегодного конкурса профессионального мастерства водителей трамвая пройдет в Москве в субботу, он состоится в трамвайном депо имени Баумана. Как сообщили в пресс-службе Мосгортранса, в состязаниях примут участие десять лучших водителей из всех пяти трамвайных депо, действующих в столице.

"На специально оборудованной трассе участники выполнят сложные фигуры вождения, которые включат экстренную остановку перед препятствием, синхронное движение двух вагонов в прямом и обратном направлениях, соревнования на экстремально скользком покрытии и другие", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор предприятия Евгений Михайлов, "конкурсы мастерства позволяют повышать профессионализм водителей и, как следствие, улучшать качество транспортного обслуживания москвичей". "Кроме того, это зрелищное мероприятие, интересное как для представителей транспортной отрасли, так и для наших пассажиров", - добавил он.

В день конкурса гостей мероприятия ждет развлекательная программа. На площадке развернется экспозиция ретротехники, будет работать полевая кухня.