Электрички Рижского направления МЖД задерживаются после гибели человека на путях

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Движение электропоездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) из Москвы задерживается в связи с травмированием пешехода, переходившего пути в неположенном месте, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Вынужденная незапланированная остановка электрички, связанная с ожиданием приезда скорой помощи, отразилась на графике движения других поездов Рижского направления в сторону области, куда поезда следуют с увеличенным интервалом", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что утром мужчина, нарушая правила безопасности, переходил в неположенном месте железную дорогу перед приближающейся электричкой. "Машинист электропоезда № 6357, следовавшего по маршруту Подольск - Волоколамск, применил экстренное торможение, подал звуковые и световые сигналы, однако расстояние было недостаточным для полной остановки состава и избежать травмирования не удалось", - сказал представитель МЖД.

"Железнодорожники незамедлительно вызвали на место экстренные службы. В 10:54, после завершения работы экстренных служб, поезд продолжил следовать по маршруту. Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать опоздание поездов", - сообщил он.

Он также отметил, что для безопасного перехода железной дороги на станции Тушино есть пешеходный тоннель и мост. Железнодорожники призывают граждан соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили ТАСС, что мужчина погиб на железнодорожной станции Тушино, пытаясь залезть на платформу перед движущимся поездом.