Электрички на Рижском направлении вернулись в график

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Движение на Рижском направлении Московской железной дороги возвращено в график после гибели мужчины на станции Тушино.

"Пригородные поезда Рижского направления МЖД, задержанные ранее в связи с травмированием пешехода, переходившего пути в несанкционированном месте, прибыли в конечные пункты. Диспетчерский аппарат МЖД приложил все усилия, чтобы сократить опоздание электричек до минимума. В настоящее время пригородные поезда Рижского направления отправляются в рейсы по расписанию", - сообщили в пресс-службе МЖД.

"Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Ранее в пресс-службе управление на транспорте МВД по ЦФО ТАСС сообщили, что мужчина погиб, пытаясь залезть на платформу перед приближающимся электропоездом.