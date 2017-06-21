Электрички на Рижском направлении вернулись в график

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Движение на Рижском направлении Московской железной дороги возвращено в график после гибели мужчины на станции Тушино.
"Пригородные поезда Рижского направления МЖД, задержанные ранее в связи с травмированием пешехода, переходившего пути в несанкционированном месте, прибыли в конечные пункты. Диспетчерский аппарат МЖД приложил все усилия, чтобы сократить опоздание электричек до минимума. В настоящее время пригородные поезда Рижского направления отправляются в рейсы по расписанию", - сообщили в пресс-службе МЖД.
"Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.
Ранее в пресс-службе управление на транспорте МВД по ЦФО ТАСС сообщили, что мужчина погиб, пытаясь залезть на платформу перед приближающимся электропоездом.