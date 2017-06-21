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Безопасность на выпускных вечерах в Москве обеспечат более 600 пожарных и 900 добровольцев

Москва
21 июня, 17:55 UTC+3

Праздничные мероприятия пройдут в столице с 23 на 24 июня

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 600 сотрудников МЧС России и 900 добровольных пожарных обеспечат безопасность в ходе празднования выпускных вечеров в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"С 23 на 24 июня на территории Москвы пройдут праздничные мероприятия, посвященные завершению учебного года. Пожарную безопасность на объектах проведения выпускных вечеров будут обеспечивать более 600 сотрудников столичного управления МЧС России и 900 добровольных пожарных", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, сотрудники московского главка МЧС будут экипированы первичными средствами пожаротушения и аптечками.

"Безопасность на воде обеспечат инспектора Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и спасатели на водных объектах. В акватории Москвы-реки будет курсировать пожарно-спасательный корабль "Надежда"» ГУ МЧС России по Москве, катера ГИМС и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах", - сообщили в пресс-службе.

В состоянии готовности к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации и иные происшествия на территории столицы находятся силы и средства пожарно-спасательного ведомства в количестве более 1500 человек и 400 единиц пожарно-спасательной техники.

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