Склад "серых" сим-карт ликвидирован в Москве

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники Роскомнадзора и силовых ведомств изъяли в Москве более 40 тысяч так называемых серых сим-карт операторов связи "Билайн", "Мегафон" и Tele2 по итогам проверки законности их реализации. Об этом сообщает на своем сайте Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
"В ходе проверки установлен факт незаконной продажи сим-карт операторов сотовой связи "Вымпелком", "Мегафон", "Т2 Мобайл" и "Сим Телеком" иностранным гражданином, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, по итогам плановой проверки было установлено, что в московской квартире находился склад с готовыми для незаконной реализации сим-карт. При этом документов на сим-карты и полномочий от оператора связи на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи у продавца не имелось.
"По результатам проверки сотрудниками МВД России со склада было изъято 42,2 тыс. сим-карт", - отмечено в сообщении. В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении по ст. 13.29 КоАП ("Заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи").
Мероприятия по проверке законности реализации сим-карт проводятся совместно органами МВД и Роскомнадзором с 2016 года.