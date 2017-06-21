Власти Москвы выставили на аукцион здания на сумму 2,3 млрд рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Предприниматели получили возможность ознакомиться с выставленными на аукцион зданиями в Москве и Московской области, которые столичные власти в среду презентовали из имущественной казны города в павильоне 'Умный город" на ВДНХ. Всего было представлено 32 лота на общую сумму 2,3 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Презентация была организована департаментом Москвы по конкурентной политике и государственным унитарным предприятием "РЭМ", отвечающим за управление движимым и недвижимым имуществом и находящимся в подчинении московского департамента городского имущества.

В рамках ознакомления были представлены крупные лоты, состоящие из отдельно стоящих зданий, единого объекта недвижимости (здания и земельного участка - прим. ТАСС) и нежилых помещений. Наименьшим по стоимости объектом за 2,8 млн рублей стало нежилое помещение общей площадью 38,7 кв. м - в такую цену чиновники оценили недвижимость на ул. Крутицкий вал, д. 26 стр. 1, находящуюся недалеко от станции московского метро "Пролетарская".

Самым дорогим лотом оказалось четырехэтажное здание на Новом Арбате, д. 21 стр. 2, где пока ежедневно проводятся выступления комиков из клуба "Стэнд Ап" (Stand Up). Чуть более 3,8 тыс. кв. м госслужащие оценивают в 309,6 млн рублей.

Все объекты будут официально выставлены на продажу с конца июня по 2 августа 2017 года. У каждого лота назначена своя дата аукциона. Более подробно с условиями участия и финальной датой размещения каждого лота можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru.