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Рекламный щит упал на два автомобиля на МКАД

Москва
21 июня, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В результате происшествия никто не пострадал

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рекламный щит повредил два автомобиля на МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах города.

"ЧП произошло на восьмом километре МКАД, рекламный щит сорвался и упал на два автомобиля. Машины получили небольшие повреждения", - сказал собеседник агентства.

В результате происшествия никто не пострадал, движение машин по МКАД не затруднено. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

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