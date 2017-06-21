Рекламный щит упал на два автомобиля на МКАД

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рекламный щит повредил два автомобиля на МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах города.

"ЧП произошло на восьмом километре МКАД, рекламный щит сорвался и упал на два автомобиля. Машины получили небольшие повреждения", - сказал собеседник агентства.

В результате происшествия никто не пострадал, движение машин по МКАД не затруднено. В настоящее время выясняются причины произошедшего.