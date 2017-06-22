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В Москве задержаны мошенники, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью

Москва
22 июня, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Четверым из восьми подозреваемых уже предъявлены обвинения

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции выявили факт незаконной банковской деятельности с доходом более 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали восемь подозреваемых, которые занимались незаконной банковской деятельностью", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение. При этом они использовали подконтрольные им организации, которые имеют признаки фиктивности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны лица, подозреваемые в совершении преступления, четверым уже предъявлены обвинения.

В Москве и Подмосковье было проведено 13 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, печати, флеш-карты с ключами доступа системы "Банк Клиент", а также банковские карты и компьютерная техника.

По данному факту следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" (ст. 172 УК РФ).

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