Более 5,6 тыс. человек обеспечат безопасность на выпускных вечерах в Москве

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 5,6 тыс. человек обеспечат охрану общественного порядка во время выпускных вечеров в Москве 23 и 24 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Обеспечивать общественный порядок и безопасность во время проведения мероприятий будет более 5,6 тыс. человек. Из них около 3,2 тыс. сотрудников полиции, более 800 представителей Росгвардии, около 1,2 тыс. работников частных охранных организаций, около 600 дружинников", - отметили в ГУ МВД.
В выпускных вечерах и празднике выпускников планируется участие более 52,8 тыс. подростков из 658 столичных школ.
Основные праздничные мероприятия пройдут в Государственном Кремлевском Дворце и парке имени Горького.