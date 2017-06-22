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Аргентинский гитарист Гонзало Бергара впервые выступит в Москве

Москва
22 июня, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Музыкант также выступит в Екатеринбурге, Калининграде и Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Аргентинский гитарист Гонзало Бергара даст первый концерт в Москве - 6 июля музыкант и его акустический квартет выступят на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки (ММДМ). Об этом сообщили в пресс-службе ММДМ.

"Один из лучших в мире представителей стиля Gypsy Jazz (цыганский джаз - прим. ТАСС) аргентинский гитарист Гонзало Бергара даст единственный концерт в Москве. Дебютное выступление гитариста в столице завершит его российское турне", - отметили в Доме музыки.

Путешествие Бергара по России начнется в пятницу, 23 июня, концертом в Екатеринбурге, затем музыкант выступит в Калининграде и Санкт-Петербурге.

Гонзало Бергара начал профессионально заниматься музыкой в 16 лет, а в 17 уже выступал с собственным блюзовым трио на Национальном телевидении. В 2000 году в возрасте 19 лет исполнитель приехал в Америку.

Квартет The Gonzalo Bergara Quartet был основан в 2008 году, в его состав вошли две акустических гитары, скрипка и контрабас. Творчество ансамбля сочетает лучшие традиции классики цыганского джаза - Джанго Рейнхардта и Quintette du Hot Club de France - с музыкой родного для Бергары Буэнос-Айреса.

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