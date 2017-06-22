Управление ГИБДД Москвы не отмечает сбоев в работе регистрационных подразделений

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Столичное управление ГИБДД не фиксировало сбоев в работе регистрационных подразделений на территории Москвы, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в работе системы ГИБДД Москвы, отвечающей за хранение данных о водительских удостоверениях, произошел сбой.

"Все подразделения работают в штатном режиме, проводится как замена, так и выдача водительских удостоверений. Проводится оформление новых автомобильных номеров", - сообщили в пресс-службе.