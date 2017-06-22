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ВС РФ отказал в рассмотрении жалобы на решение о сносе строения в "ночь длинных ковшей"

Москва
22 июня, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Постановление правительства Москвы о сносе объектов не признано судом противоречащим нормам действующего законодательства

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу ООО "Созидание" на решение Арбитражного суда по иску к правительству Москвы за так называемую ночь длинных ковшей в феврале прошлого года, когда в столице были снесены торговые павильоны у нескольких станций метро. Об этом в четверг ТАСС сообщил адвокат истца Рубен Маркарьян.

"21 июня судья Верховного суда РФ отказал ООО "Созидание" в передаче кассационной жалобы о незаконном сносе строения в "ночь длинных ковшей" на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам. Единственным основанием для отказа, по мнению судьи Попова, явилось то, что действия московских властей по сносу объекта "не могут быть признанными незаконными, поскольку произведены в соответствии с постановлением правительства Москвы, которое не признано судом противоречащим нормам действующего законодательства", - сказал адвокат.

Маркарьян отметил, что судья проигнорировал довод истца о невозможности оспорить постановление правительства, так как ранее заявление не было принято судом к рассмотрению.

"Компания "Созидание" намерена обратиться к председателю ВС РФ Вячеславу Лебедеву, а также в Европейский суд по правам человека", - заключил защитник.

В 2016 году ООО "Созидание" обратилось в Арбитражный суд с иском к правительству Москвы, префектуре Южного административного округа и ГБУ "Автомобильные дороги ЮАО" о взыскании убытков в размере более 1,806 млрд рублей. Основанием для обращения послужил факт сноса принадлежащего истцу объекта, расположенного у станции метро "Южная".

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