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Мобильные бригады начнут трудоустраивать инвалидов в Москве на дому

Москва
22 июня, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

По состоянию на 31 мая 2017 года есть 2810 вакансий для трудоустройства инвалидов на постоянную работу

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мобильные группы содействия трудоустройству с июля текущего года начнут выезжать на дом к людям с ограниченными возможностями по здоровью, чтобы помочь им найти работу и оформить необходимые документы при приеме на новую должность. Об этом в четверг сообщил журналистам замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Бесштанько.

"Мы осуществили большой объем организационной работы по обзвону и анкетированию граждан в прошлом году. Это дало нам возможность выйти на индивидуальную работу: мы будем создавать в июле первые мобильные группы содействия трудоустройству инвалидов для тех, кто не может прийти в отдел трудоустройства. Сотрудники центра занятости выйдут к ним на дом, чтобы оформить все необходимые документы дома и начать с ними работать. Многие имеют психологические барьеры для того, чтобы прийти в службу занятости", - сказал он.

По словам Бесштанько, по состоянию на 31 мая 2017 года есть 2810 вакансий для трудоустройства инвалидов на постоянную работу, еще 1371 вакансия - прочие рабочие места, где допускается трудоустройство инвалидов, и 689 вакансий с правом работы на дому.

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