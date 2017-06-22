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При выбросе метана в канализационном колодце в Москве погибли пятеро рабочих

Москва
22 июня, 16:58 дата обновления: 22 июня, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Рабочие были сотрудниками Мосстроя

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пятеро рабочих, по последним данным, погибли, еще один пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси в канализационном колодце на западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"В результате хлопка газовоздушной смеси в канализационном колодце погибли пятеро рабочих", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, погибшие были сотрудниками Мосстроя.

"Все погибшие были сотрудниками Мосстроя, проводившими работу в коллекторе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что причиной хлопка газа, по уточненным данным, стала высокая концентрация метана. На месте происшествия работают экстренные службы города. 

Ранее сообщалось, что выброс метана произошел в канализации у дома номер 5 по улице Боженко в тот момент, когда шестеро рабочих откачивали из него воду.

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