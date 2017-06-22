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"Ночь русского балета" пройдет в московском метро с 25 на 26 июня

Москва
22 июня, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Фрагменты спектаклей "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Дон Кихот" исполнят на платформе станции "Новослободская"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Артисты театра "Кремлевский балет" выступят на платформе станции "Новослободская" Московского метрополитена в ночь с 25 на 26 июня. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного метро.

"Тысячи болельщиков со всего мира приехали в Москву на матчи Кубка конфедераций. Для того, чтобы у них остались самые теплые воспоминания о посещении нашей гостеприимной страны, Московский метрополитен и Государственный Кремлевский дворец проведут уникальное мероприятие - "Ночь русского балета" в исполнении труппы театра "Кремлевский балет", - говорится в сообщении.

Артисты балета, в том числе народная артистка России Наталья Балахничева, а также заслуженные артисты России Михаил Мартынюк и Ирина Аблицова, исполнят фрагменты спектаклей "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Дон Кихот".

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