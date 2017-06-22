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Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в ближайшем к Москве заповеднике

Москва
22 июня, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В ходе проверки специалисты обнаружили "несанкционированное складирование бытовых и строительных отходов, а также порубочных остатков"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области выявила нарушения правил пожарной безопасности в ближайшем к Москве природном заповеднике - Приокско-Террасном.

Как сообщили в прокуратуре области, "в ходе проверки на территории заповедника выявлено несанкционированное складирование бытовых и строительных отходов, а также порубочных остатков". В отношении замдиректора заповедника возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.32. КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"), по материалам прокуратуры департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу назначил ему штраф.

Руководителю организации природоохранная прокуратура внесла представление, взяв устранение нарушений на контроль.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник им. Заболоцкого, расположенный в Серпуховском районе Подмосковья, - единственный в Московской области. Он известен в том числе разведением зубров. В заповеднике запрещена рубка деревьев и сбор грибов и ягод.

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