Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в ближайшем к Москве заповеднике

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области выявила нарушения правил пожарной безопасности в ближайшем к Москве природном заповеднике - Приокско-Террасном.

Как сообщили в прокуратуре области, "в ходе проверки на территории заповедника выявлено несанкционированное складирование бытовых и строительных отходов, а также порубочных остатков". В отношении замдиректора заповедника возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.32. КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах"), по материалам прокуратуры департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу назначил ему штраф.

Руководителю организации природоохранная прокуратура внесла представление, взяв устранение нарушений на контроль.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник им. Заболоцкого, расположенный в Серпуховском районе Подмосковья, - единственный в Московской области. Он известен в том числе разведением зубров. В заповеднике запрещена рубка деревьев и сбор грибов и ягод.