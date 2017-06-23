Поезда на юге МЦК следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Поезда "Ласточка" на юге Московского центрального кольца (МЦК) следуют с увеличенными интервалами по направлению против часовой стрелки. Об этом сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"В настоящее время между двумя "Ласточками", которые следуют против часовой стрелки на юге МЦК, увеличен интервал", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что диспетчеры МЖД вывели на линию резервный состав. При этом интервал между остальными электропоездами "Ласточка" соответствует норме.