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Поезда на юге МЦК следуют с увеличенными интервалами

Москва
23 июня, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

На линию выведен резервный состав

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Поезда "Ласточка" на юге Московского центрального кольца (МЦК) следуют с увеличенными интервалами по направлению против часовой стрелки. Об этом сообщается в официальном аккаунте железнодорожной магистрали в Telegram.

"В настоящее время между двумя "Ласточками", которые следуют против часовой стрелки на юге МЦК, увеличен интервал", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что диспетчеры МЖД вывели на линию резервный состав. При этом интервал между остальными электропоездами "Ласточка" соответствует норме.

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