Миллионный автомобиль эвакуирован в Москве 23 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Эвакуаторы Москвы в пятницу, 23 июня, переместили на специализированную стоянку ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) миллионный автомобиль. Как сообщил ТАСС руководитель учреждения Александр Гривняк, автомобиль Volvo отправился на спецстоянку на Южнопортовой улице за незаконную парковку на месте для инвалидов.

"Наши эвакуаторы ежедневно выезжают в город по заявкам МАДИ и ГИБДД и увозят (автомобили) нарушителей на стоянки. Это очень важная работа, которая ежедневно помогает городу справляться с транспортными проблемами и поддерживать безопасность. За три года работы ГКУ "АМПП" перемещено миллион автомобилей, нарушивших правила дорожного движения", - сказал он.

Нарушение было выявлено инспектором ОБ ДПС ГИБДД по Северо-Восточному административному округу города Москвы во время патрулирования маршрута.

Гривняк напомнил, что перемещение машин происходит исключительно по решению инспекторов ГИБДД либо Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Согласно правилам дорожного движения, остановка и стоянка запрещена на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, на трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, а также в других местах, где установлены знаки 3.27 и 3.28.

Узнать о том, как получить автомобиль со специализированной стоянки, можно в едином контакт-центре "Московский транспорт". Для этого необходимо позвонить с мобильного телефона на короткий номер 3210 или на городской номер 8 (495) 539-54-54.

О правилах эвакуации

Новая система оплаты на спецстоянках города начала действовать в Москве с 24 июля 2016 года. Теперь автомобилисты имеют право забрать автомобиль с городских спецстоянок без предварительной оплаты его перемещения и хранения, а внести оплату в течение 60 дней по квитанции, которая выдаётся на специализированной стоянке АМПП. Для тех, кто оплачивает перемещение и хранение автомобиля сразу, законом предусмотрена скидка в 25%.

Как отметили в учреждении, ввод нового порядка оплаты позволил сделать процесс возврата автомобиля со специализированных стоянок более простым и прозрачным для москвичей и гостей города.

Сотрудники ГКУ "АМПП" обязаны вернуть транспортное средство, если до начала движения эвакуатора появился владелец и предъявил документы на машину - в этом случае автомобилист заплатит штраф за неправильную парковку. Если документов при себе у автовладельца не будет, то машину не вернут, и она поедет на спецстоянку. При этом автомобилист должен будет возместить услуги перемещения - от 3 до 7 тыс. рублей (для легковых автомобилей) без скидки и от 2250 до 5250 руб. со скидкой 25%.

Сейчас в городе работают 10 спецстоянок, до каждой из них можно добраться на общественном транспорте. Стоянка на Южнопортовой улице в юго-восточном округе Москвы заработала в марте прошлого года.