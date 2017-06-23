Несколько улиц перекрыли в Москве из-за проведения мусульманского праздника Ураза-байрам

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Несколько улиц в Москве перекрыли до 25 июня в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В столице 25 июня будет отмечаться один из главных дней мусульманского календаря - Ураза-байрам (по-арабски Ид аль Фитр) - праздник разговения, знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан. В пресс-службе уточнили, что в пятницу 23 июня с 10:00 до 14:00 мск движение транспортных средств будет ограничено "на Большой Татарской улице (на участке от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка)".
В воскресенье с 04:00 до 11:00 мск ограничения движения будут введены вблизи Московской соборной мечети - на улицах Дурова, Щепкина (участок от улицы Самарская до Садового кольца), на Мещанской, улице Гиляровского (участок от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (участок от проспекта Мира до улицы Гиляровского), а также Выползове переулке в районе дома 7.
Ограничат движение и вблизи Исторической мечети на улицах: Большая Татарская, Старый Толмачевский переулок, Малый Татарский переулок, Климентовский переулок, Озерковский переулок. Вблизи Мечети "Шухада": улица Южнобутовская (участок от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи), на Минской улице (на участке от улицы Мосфильмовская до Кутузовского проспекта), на проспекте Андропова напротив дома 11, корпуса 2.
Кроме того, в воскресенье с 04:00 до 11:00 движение транспортных средств будет затруднено на участке вблизи мечетей "Ярдям" и "Инам" по улице Хачатуряна (участок от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная) в связи с ограничением движения в крайней правой полосе. Также временно будет приостановлена посадка и высадка пассажиров наземного общественного транспорта на данном участке. В этот же день с 07:00 до 08:30 мск будет закрыта станция метрополитена "Минская" на вход пассажиров.