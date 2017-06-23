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Высотно-веревочный парк и другие экстремальные аттракционы установят в "Лужниках"

Москва
23 июня, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

На территории спорткомплекса также появятся зип-лайн и скалодром

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Экстремальные аттракционы - веревочный парк, зип-лайн и скалодром - будут установлены на территории "Лужников" в Москве к следующему лету, сообщили в пятницу в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура).

"Высотно-веревочный парк будет включать четыре уровня сложности, в зависимости от этого аттракцион сможет вместить от 80 до 160 человек <...> Еще один аттракцион под названием "зип-лайн" позволит всем желающим буквально скатиться с кровли БСА "Лужники" по канату", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По информации комитета, прыжки с крыши арены организаторы обещают сделать круглогодичными. Скорость спуска составит 40 км/ч. "Сдать проект планируют в этом году, а будущим летом запустить его", - отметили в Москомархитектуре.

На территории спорткомплекса также предусмотрены две площадки скалодрома: одна высотой 12 м и площадью 150 кв. м и пять низких препятствий высотой 5 м и общей площадью 300 кв. м. Как отметили в комитете, будет обустроен целый комплекс площадок для воркаута. В настоящий момент в процессе строительства площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В комитете добавили, что в скором времени в "Лужниках" будут работать дворец спорта "Россия", малая спортивная арена, фитнес-клуб.

Действующий с 1979 года универсальный спортивный зал "Дружба" полностью обновят. После реконструкции он станет многофункциональным залом для спортивных событий и концертов, сможет вместить до 4,5 тыс. человек. Здесь будут проводить соревнования по восьми видам спорта: теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, борьбе, акробатическому рок-н-роллу, спортивным танцам и мини-футболу.

По данным Москомархитектуры, зимой на Престижной аллее будут заливать каток площадью 11,8 тыс. кв. м с хоккейной и детской ледовыми площадками.

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