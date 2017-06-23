Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского полностью реконструируют к 2020 году

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Реконструкция Московской консерватории имени П. И. Чайковского будет закончена в 2019-2020 годах. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
"Работы по реставрации и реконструкции Московской консерватории ведутся с 2011 года. За это время был введен целый ряд объектов консерватории. В частности, завершены работы в Большом зале консерватории, в так называемом "уличном корпусе", Малом зале и в учебном корпусе с Белым залом", - сказал он.
По его словам, до конца 2019-2020 годов предстоит провести реконструкцию и строительство оперного театра-студии, первого учебного корпуса, библиотеки и студенческого комплекса на Малой Грузинской улице.