Движение в центре Москвы перекроют по ряду улиц из-за празднования выпускных

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы будет перекрыто в связи с проведением выпускных вечеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД России по Москве.
"В связи с проведением выпускных вечеров в Москве 23-24 июня будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного", - сказали в ведомстве.
Так, с 15:00 мск пятницы до 07:00 мск субботы будет перекрыто движение по Рыбному переулку. Также с 20:00 мск 23 июня до 05:00 мск 24 июня нельзя будет проехать по улице Ильинка (от Старой площади до Красной площади).
Госавтоинспекция столицы обращается к водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.