На форуме "Реки России" мнения о масштабном ремонте дорог в Москве разделились

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 23 июня. /ТАСС/. Вице-президент федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов считает, что масштабный ремонт дорог в Москве негативно влияет на развитие туризма. Такое мнение он высказал, выступая на форуме "Реки России".

"Я не понимаю, как сейчас можно развивать туризм в Москве. Не понимаю такую дискоординацию: с одной стороны мы развиваем туризм, с другой стороны - так перекопать центр Москвы, чтобы он весь стоял", - сказал он. По его мнению, Ростуризму необходимо пойти в мэрию и поднять вопрос.

"Потому что это позор, на что смотрят те, кто приехали?" - посетовал он.

По мнению замглавы Ростуризма Николая Королева, "у каких-то туристов это может оставить нехорошие впечатления, как и любая стройка". "Конечно, это неудобно, конечно, необходимо учитывать, что сейчас Кубок конфедераций. Но лучше закончить в этом году, чем в следующем, когда будет чемпионат мира по футболу, и когда потоки должны быть кратно больше", - сказал он журналистам в кулуарах форума.

Он отметил, что не разделяет мнения, что строительство на дорогах скажется на турпотоке в столицу.

Второй национальный туристский форум "Реки России" проходит 23 и 24 июня в поселке Завидово Тверской области при поддержке правительства региона, Федерального агентства по туризму и Минприроды РФ. На форуме обсуждаются вопросы создания и модернизации необходимой инфраструктуры на внутренних водных артериях для развития их туристической привлекательности.