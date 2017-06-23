Власти Москвы не считают нужным дополнительно ограничивать работу баров в центре по ночам

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московские власти не видят смысла вводить дополнительные ограничения в работе расположенных в центре города баров и ресторанов в ночное время. По мнению руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, заведения и так "прекрасно" справляются со своей работой и не нарушают покой жителей столицы.
"На мой взгляд, столичные бары в центре Москвы не нуждаются в каком-либо дополнительном ограничении ночью. У нас есть закон о тишине (закон "О тишине", запрещающий шуметь после 23:00 - прим. ТАСС), который владельцы ресторанов соблюдают", - рассказал ТАСС Немерюк.
Ранее муниципальный депутат Пресненского района Москвы Елена Ткач сообщила о том, что жители Патриарших прудов собирают подписи с тем, чтобы полностью запретить местным ресторанам и барам работать после 23:00.
Конфликт между жителями и горожанами, отдыхающими ночью в заведениях на Патриарших прудах, возникает не первый год. Жители считают, что отдыхающие, которые распивают алкоголь возле кафе в ночное время, повышают криминогенную обстановку в районе.