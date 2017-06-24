В Москве мотоцикл столкнулся с грузовиком

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мотоцикл столкнулся с грузовиком на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Около дома 21 по Варшавскому шоссе столкнулись мотоцикл и грузовик. В результате аварии погибли мотоциклист и его пассажир", - сказал собеседник агентства.
На месте ДТП работают сотрудники столичной Госавтоинспекции. Причины аварии устанавливаются.