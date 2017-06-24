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В Подмосковье три человека пострадали в аварии на автобусной остановке

Москва
24 июня, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

В Балашихе от большегруза оторвался прицеп и въехал в остановку

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Прицеп въехал в автобусную остановку в Подмосковье, в результате аварии пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.

"На автодороге М-7 в Балашихе от большегруза оторвался прицеп и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

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