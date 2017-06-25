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Уровень сероводорода в нескольких районах Москвы минувшей ночью превысил норму

Москва
25 июня, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Затем предельно допустимая концентрация снизилась

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Автоматические станции Мосэкомониторинга зафиксировали минувшей ночью повышенное содержание сероводорода в воздухе в нескольких районах Москвы, сообщается в воскресенье на сайте учреждения.

Согласно данным Мосэкомониторинга, 25 июня в 01:00 мск предельно допустимая концентрация (ПДК) этого вещества в районе Кожухово была превышена в 2,91 раза. Кроме того, уровень сероводорода ночью также был превышен в районе Капотни (в 1,84 раза), Жулебино (в 1,42 раза), а также в 1,09 раза в районе улицы Головачева в районе Люблино.

Затем предельно допустимая концентрация снизилась. По состоянию на 07:00 мск воскресенья значимых превышений не зафиксировано.

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