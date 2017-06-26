Фестиваль "Московское лето" пройдет более чем на 40 площадках столицы

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" пройдет в столице с 20 июля по 6 августа. Его основными темами станут сладости и цветы, сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы.
Более 40 площадок фестиваля украсят необычные композиции из растений и букеты, созданные по проектам финалистов Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна. На Новом Арбате появятся цветочные поля, а на Тверской площади откроется цветочный рынок.
"Почти каждый день фестиваля, по задумке организаторов, будет посвящен отдельной теме. Так, начнется фестиваль с празднования Международного дня торта, который 20 июля отмечают по всему миру. В этот день на площадках посетителей ждут выставка самых необычных тортов и соревнование кулинаров. Профессиональные кондитеры предложат свои варианты по оформлению сладкой выпечки цветами из крема и фруктами из марципана", - говорится в сообщении.
Также посетителей ждут дни пряника (21 июля), мороженого (22 июля), меда (30 июля), леденцов и конфет (31 июля), а также варенья (5 августа). Именно этим сладостям будут уделять особое внимание в анимационной и гастрономической программах фестиваля. Пройдут и цветочные дни - розы (24 июля) и садового искусства (29 июля).
К окончанию фестиваля, 5 августа, на Тверской площади состоится бал "Вальс цветов".
"Тон танцевальному празднику будут задавать бальные пары - девушки в длинных платьях и шляпках с цветами и юноши с бутоньерками в петлице пиджака. Здесь можно будет сфотографироваться, примерив платья из живых цветов (всего будет создано три необычных наряда-арт- объекта). Под нестареющие мелодии в исполнении оркестра можно будет потанцевать", - уточняется на сайте мэрии.