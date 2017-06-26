Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль "Московское лето" пройдет более чем на 40 площадках столицы

Москва
26 июня, 8:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Фестиваль будет проходить с 20 июля по 6 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" пройдет в столице с 20 июля по 6 августа. Его основными темами станут сладости и цветы, сообщается на сайте мэрии и правительства Москвы.

Более 40 площадок фестиваля украсят необычные композиции из растений и букеты, созданные по проектам финалистов Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна. На Новом Арбате появятся цветочные поля, а на Тверской площади откроется цветочный рынок.

"Почти каждый день фестиваля, по задумке организаторов, будет посвящен отдельной теме. Так, начнется фестиваль с празднования Международного дня торта, который 20 июля отмечают по всему миру. В этот день на площадках посетителей ждут выставка самых необычных тортов и соревнование кулинаров. Профессиональные кондитеры предложат свои варианты по оформлению сладкой выпечки цветами из крема и фруктами из марципана", - говорится в сообщении.

Также посетителей ждут дни пряника (21 июля), мороженого (22 июля), меда (30 июля), леденцов и конфет (31 июля), а также варенья (5 августа). Именно этим сладостям будут уделять особое внимание в анимационной и гастрономической программах фестиваля. Пройдут и цветочные дни - розы (24 июля) и садового искусства (29 июля).

К окончанию фестиваля, 5 августа, на Тверской площади состоится бал "Вальс цветов".

"Тон танцевальному празднику будут задавать бальные пары - девушки в длинных платьях и шляпках с цветами и юноши с бутоньерками в петлице пиджака. Здесь можно будет сфотографироваться, примерив платья из живых цветов (всего будет создано три необычных наряда-арт- объекта). Под нестареющие мелодии в исполнении оркестра можно будет потанцевать", - уточняется на сайте мэрии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
3
Масштабная выставка фотографий о Северной Корее открывается в Москве
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
2
СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России
3
"Известия": в Госдуме планируют ужесточить наказание за коррупцию
4
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
ФСБ: исполнитель теракта в метро Петербурга использовал Telegram
7
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
Темы дня
Загрузка...
Реклама