Водитель легковушки получил тяжелые травмы, врезавшись в фуру в Новой Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля врезался в фуру с полуприцепом, груженую кирпичом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 08:00 мск в деревне Рогозинино на территории Троицкого и Новомосковского административных округов автомобиль Kia совершил столкновение с фурой с полуприцепом, которая была загружена кирпичом", - сказали в ведомстве.

В результате ДТП серьезные травмы получил водитель иномарки, нарядом скорой помощи он был госпитализирован.