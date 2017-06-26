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Водитель легковушки получил тяжелые травмы, врезавшись в фуру в Новой Москве

Москва
26 июня, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Пострадавший госпитализирован

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля врезался в фуру с полуприцепом, груженую кирпичом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 08:00 мск в деревне Рогозинино на территории Троицкого и Новомосковского административных округов автомобиль Kia совершил столкновение с фурой с полуприцепом, которая была загружена кирпичом", - сказали в ведомстве.

В результате ДТП серьезные травмы получил водитель иномарки, нарядом скорой помощи он был госпитализирован.

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