Дороги для новых автобусных маршрутов подготовят в Новой Москве до конца лета

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Дорожная инфраструктура для восьми новых автобусных маршрутов будет создана в Троицком и Новомосковском административных округах, их общая протяженность составит 51,8 километра. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

"В ТиНАО отремонтируют более 320 тысяч квадратных метров дорог и более 14,6 тысячи квадратных метров тротуаров. Территория проезжей части расширится, а для разворота автобусов обустроят специальные просторные площадки. В настоящее время идет обустройство инфраструктуры для двух автобусных маршрутов. Работы ведутся в том числе на участках Киевского и Калужского шоссе", - приводятся на портале слова Бирюкова.

По его словам, "подготовка дорог для запуска еще шести автобусных маршрутов в ТиНАО начнется до конца июня". Завершить работы планируется до конца лета.

Вдоль обновленных дорог организуют 67 остановок общественного транспорта, а также установят более 800 новых фонарей. Кроме того, будет сделано около 80 наземных пешеходных переходов.

"Запуск новых маршрутов повысит транспортную доступность жилых районов ТиНАО. Автобусы свяжут между собой поселения и деревни в округах, а также помогут местным жителям добираться до Троицка и ближайших железнодорожных станций. Преимущественно автобусы будут ездить по районным дорогам, часть маршрутов пройдет по участкам Киевского и Калужского шоссе", - отмечается на сайте.

Планируется, что всего заработают восемь новых маршрутов, сейчас они на стадии утверждения. Компании, которые будут перевозить на них пассажиров, определят в ходе конкурсов. Их проведут после окончания всех работ по ремонту и благоустройству дорог.