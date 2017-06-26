Обрыв контактной сети троллейбуса произошел на западе Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Контактная сеть троллейбуса оборвалась на Воробьевском шоссе в Москве в понедельник утром. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгортранса.

"Около 09:00 на Воробьевском шоссе произошел обрыв контактной сети троллейбуса. Пострадавших нет. Опубликованная в ряде СМИ информация о травмировании девушки не соответствует действительности. Другие детали случившегося уточняются", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на западе Москвы контактный провод троллейбуса упал на автомобиль, после чего ток прошел через салон машины, и разряд ударил находившуюся за рулем девушку. На место происшествия прибыли медики, решался вопрос о госпитализации пострадавшей.