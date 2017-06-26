Ребенок госпитализирован после падения с 7 этажа дома на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Санитарный вертолет госпитализировал полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна многоэтажки в столичном районе Марьино. Об этом ТАСС сообщили в московском департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Ребенок в возрасте 1,5 года выпал из окна 7 этажа из дома 9 по Подольской улице. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) госпитализировал пострадавшего в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии", - сказал собеседник агентства.

Находившиеся на борту вертолета врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи передали ребенка в реанимацию.