В Москве полицейские изъяли у безработной более 6 кг героина

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские изъяли у безработной приезжей из ближнего зарубежья более 6 кг героина. Об этом сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
"В подъезде одного из домов в Уваровском переулке в рамках оперативного мероприятия полицейские задержали 32-летнюю безработную гражданку. В ходе личного досмотра у женщины обнаружили и изъяли сверток, содержавший около 550 граммов смеси на основе героина", - сообщил он.
В ходе обыска в квартире в плите на кухне полицейские обнаружили пакет с 700 граммами наркотиков, а в шкафу в комнате - еще более 5 кг. "Согласно проведенному исследованию, изъятое содержит в своем составе героин общей массой свыше 6 кг. Как установлено, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта", - добавил Титов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Подозреваемая арестована.